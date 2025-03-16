Samsun'da vahşet! Gelini tarafından oğlu öldürülen babadan şoke eden iddia: Tek başına yapamaz

Samsun'da Murat Bakar, 4 Ekim 2023'te yengesi Şehri Bakar (23) tarafından katledildi. Murat Bakar’ın babası Mustafa Bakar ise gelininin cinayeti tek başına gerçekleştiremeyeceğini iddia etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Samsun'da Murat Bakar, 4 Ekim 2023'te yengesi Şehri Bakar (23) tarafından katledildi.

Genç kadın, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunun ölümüne gelininin yol açtığını belirten baba Mustafa Bakar, "Gelin sebep oldu. Oğlumu arkadaşlarına, dostlarına öldürttü. Bu konu hiç ama hiç soruşturulmadı. Gelin, 'Ben öldürdüm' dedi ve olay bitti. Orada Şehri'den 5 tane olsa yine de yapamazdı. Kafa yarılmış, omuz kırılmış; bunu tek başına yapamaz. Herhangi bir erkek olmadığı sürece tek başına yapamaz. Bu konunun araştırılmasını istiyorum. Olaydan önce ve sonra Şehri'nin telefonla görüştüğü kişiler var. Araştırılıp, onların da ifadesinin alınmasını istiyorum" diye konuştu.

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