Kayseri'de pes dedirten hırsızlık! Yaşlı kadın kılığına giren bankacı kuyumcuyu soydu
Kayseri’de, yaşlı kadın kılığında kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 35 yaşındaki banka çalışanı, elindeki taşla tehditle soygun yapmaya kalkıştı. Olayın ardından tutuklandı.
Kayseri'de yaşlı kadın kılığında girip, kuyumcuyu elindeki taşla soymaya kalkışan 35 yaşındaki banka çalışanı kadın tutuklandı.
Merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazancılar Çarşısı'nda bir kuyumcuya alışveriş yapma bahanesiyle giren kadın, sarrafın kendisine altınları gösterdiği sırada elindeki taşla kafasına vurup altınları çalmak istedi.
İkili arasında yaşanan boğuşma güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli kadın boğuşma sırasında kuyumcunun yüzüne biber gazı sıktı. Gelen sesler üzerine yardıma koşan komşu esnaf tarafından etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alınırken yaralanan kuyumcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri sırasında 35 yaşında banka çalışanı N.Ç olduğu anlaşıldı. N.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.