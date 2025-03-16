Elazığ'daki Sara Hatun Camii'nde genç hafızlar mukabelede!

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim’i karşılıklı okuma geleneği, Elazığ’daki tarihi camilerde yaşatılmaya devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okumak anlamına gelen mukabele sünneti, Elazığ'daki camilerde sürdürülüyor. Harput Mahallesi'ndeki 562 yıllık Sara Hatun Camii'nde de öğle namazlarından sonra hafızlar halka kurup Kur'an mukabelesi yapıyor.

Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor. Camii İmam Hatibi Emrullah Demirbağ, "Camimiz 1463 yılında inşa edilmiştir ve halen de ibadete açıktır. Camimizde cemaatimiz ve hafızlarımız ile birlikte bu mukabele geleneğini devam ettirmekteyiz" dedi.

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