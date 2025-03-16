Elazığ'da 73 yıldır süren arazi sorunu çözüldü: 5 bin 129 hak sahibi tapularına kavuştu

Elazığ Karakoçan'da 73 yıldır süren ve 5 bin 129 sahibi olan arazi meselesinde mahkeme hak sahiplerine tapularını verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 16 Mart 2025

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, üzerinde çok sayıda konutun bulunduğu 3 bin 10 dönümlük araziyle ilgili vatandaşların tapularını almak için sürdürdüğü hukuk mücadelesi 73 yıl sonra sonuçlandı. Davanın karar duruşması, Karakoçan Kadastro Mahkemesi'nde görüldü. Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi. Davayı kazanan 5 bin 129 hak sahibi, arazilerinin tapularını alacak.

"KANGREN BİTTİ"

Hak sahiplerinin avukatı Kemal Çelebi, 1952 yılından beri kangren halinde devam eden davanın nihayete erdiğini belirterek, "Açıkladığı hüküm kısmında da davadaki ana parseller göz önüne alındığında yüzde 97'den fazlası vatandaş lehine sonuçlanmıştır. Çok cüzi miktarı da ağalar adına tescil görmüştür. Tüm Karakoçan halkı için önemli bir gün oldu. Herkes tapularına kavuşmuş olacak. Bunun bir kesinleşme süreci olacaktır. Bunun Yargıtay aşaması vardır. Tek temennimiz verilmiş olan bu kararın Ankara'dan inşallah vatandaşlarımızın lehine onaylanarak geri gelmesidir" dedi.

"HERKESİN GÖZÜ AYDIN"

Hak sahiplerinden Nurullah Aydın da "Herkesin gözü aydın olsun. Karakoçan'da inanılmaz bir şey başarıldı. Hakime çok teşekkür ederim. Baskılar vardı, biz yılmadık. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

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