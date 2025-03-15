Dijital ortamlarda sahte medyumluk yapanlara operasyon: 28 gözaltı!

TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yaparak vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran 28 şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.



TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yaparak vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran 28 şüpheli gözaltına alındı.

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