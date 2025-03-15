ABD'de yumurta isyanı!

ABD, Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden ABD’ye yumurta ihracatı yapmalarını talep etti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 15 Mart 2025

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ABD yükselen yumurta fiyatlarıyla başa çıkmak için Türkiye, Danimarka ve diğer bazı Avrupalı ülkelerden ABD'ye yumurta ihracatı yapmalarını talep etti. Türkiye'deki Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon ise kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD ile yaklaşık 15 bin ton yumurta ihracatı için anlaşma yaptıklarını, bunun daha da artacağına dikkat çekti.

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