TV YAYIN AKIŞI 15 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı
15 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (15 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 15 Mart Cumartesi günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Can Borcu
TRT 1: Gönül Dağı
KANAL D: Piyasa
STAR TV: Düğün Dernek
SHOW TV: Güldür Güldür Show
15 MART ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Can Borcu
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Kardelenler
15:15 Bir Gece Masalı
17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu