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TV YAYIN AKIŞI 15 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

15 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (15 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 15 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 15 Mart Cumartesi günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

KANAL D: Piyasa

STAR TV: Düğün Dernek

SHOW TV: Güldür Güldür Show

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

15 MART ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Can Borcu

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Kardelenler

15:15 Bir Gece Masalı

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

15 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

07:15 Gönül Dağı (Dizi)

10:50 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket (Program)

11:10 Bir Zamanlar İstanbul (Dizi)

14:20 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket (Program)

14:40 Vefa Sultan (Dizi)

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Program)

18:00 Ramazan Sevinci (Program)

19:30 Ana Haber (Haber-Spor)

20:00 Gönül Dağı (Dizi)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

15 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Uzak Şehir

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

15 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

15 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha