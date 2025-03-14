Türk Kızılay'ı Ramazanda da Suriye'nin yanında!

Türk Kızılay tarafından sağlanan desteklerle ayağa kalkıyor. Türk Kızılay, bu sene Ramazan'da da yardımlarını sürdürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Küllerinden yeniden doğan Suriye, Türk Kızılay tarafından sağlanan desteklerle ayağa kalkıyor. Savaşın başladığı yıldan itibaren Suriyelilerin yanında olan Türk Kızılay, bu sene Ramazan'da da yardımlarını sürdürüyor.



Bu sene hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanındaki toplam 7.1 milyon ihtiyaç sahibine el uzatıyor. Bağışların 1 milyar 922 milyon liralık payı ise iç savaşın son bulmasıyla yeni bir döneme giren Suriye'ye ayrıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İdlib'de 205 hanenin bulunduğu ve her ailede en az 1 kişinin engelli olduğu toplam bin 200 kişilik Al Şami Engelli Kampı'nda yardım dağıtımlarını yaptı. RANA BÜYÜKTAŞ

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