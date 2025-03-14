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Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte ödül kazanan asil ve yedek talihliler...

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ’nin 24.01.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-67579 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 10.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 3.708 katılım gerçekleşmiştir. İşte Yataş Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak 160*200, Puffy Meona Çift Kişilik 8 Parça Endless Çeyiz Seti, Yataş Barlett Çift Kişilik Triola Uyku Seti - Mürdüm, Puffy Kissa Çift Kişilik Threefy Uyku Seti - Kiremit kazanan asil ve yedek talihliler...

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Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte ödül kazanan asil ve yedek talihliler...

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Yataş Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak 160*200, Puffy Meona Çift Kişilik 8 Parça Endless Çeyiz Seti, Yataş Barlett Çift Kişilik Triola Uyku Seti - Mürdüm, Puffy Kissa Çift Kişilik Threefy Uyku Seti - Kiremit kazanan asil ve yedek talihliler...

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

Yataş Spinal Support Bamboo Pocket Yaylı Yatak 160*200 kazanan asil ve yedek talihliler

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)


Puffy Meona Çift Kişilik 8 Parça Endless Çeyiz Seti kazanan asil ve yedek talihliler

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

Yataş Barlett Çift Kişilik Triola Uyku Seti - Mürdüm kazanan asil ve yedek talihliler

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)


Puffy Kissa Çift Kişilik Threefy Uyku Seti - Kiremit kazanan asil ve yedek talihliler

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

Trendyol Kampanyası çekiliş sonuçları tam liste.

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