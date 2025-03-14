Sağlık Bakanlığı 37 Bin Personel Alımı | 2025 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı, 2025 yılı içinde Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 21:21

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu. Konuşmasında 37 bin yeni sağlık personelinin atanacağını açıkladı. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA) SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili müjdeyi verdi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Erdoğan, "2025 yılı içinde sağlık teşkilatımızı 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." dedi. Personel alımına ilişkin detaylar netleştiğinde gelişmeler paylaşılacaktır.

(Kaynak: AA) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAĞLIK SEKTÖRÜNE MÜJDE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, şehir hastanelerinin binlerce insanın hayatını kurtardığını vurgulayarak, salgının ardından sağlık hizmetlerine olan talebin arttığını belirtti. Sağlık alanında birçok reform gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, evde sağlık hizmetlerinden şehir hastanelerine kadar geniş kapsamlı yatırımlar yapıldığını söyledi. Türkiye genelinde 25 şehir hastanesinin hizmet verdiğini, 15 hastanenin yapımının sürdüğünü ve tamamlandığında toplamda 45 şehir hastanesine ulaşılacağını dile getiren Erdoğan, sağlık sektörüne destek amacıyla 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personelin atanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!