Pantolonunda kaplumbağa saklayan adam görenleri şoke etti!

ABD'de havaalanında kontrolden geçen bir yolcunun cebinden canlı kaplumbağa çıktı. Görevliler kaplumbağaya el koyarken olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

Paylaş





ABONE OL

ABD'deki New Jersey Havaalanında güvenlik görevlileri, kontrolden geçirdiği bir yolcunun, pantolonunun içine yaklaşık 12 cm uzunluğunda ve mavi bir havluya sarılı kaplumbağa sakladığını fark etti. Canlı kaplumbağaya el konuldu. Görevliler, ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN