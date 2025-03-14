Kangusu ailesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu!
1.5 ay önce Atatürk Doğal Yaşam Parkı'na getirilen anne kangurular ile yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
Ankara Keçiören Atatürk Doğal Yaşam Parkı'na yaklaşık 1.5 ay önce getirilen Valabi kangusu ailesi, gözlerini dünyaya açan yeni yavrularla büyüyor. Anne kangurular ile yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Veteriner Hekim Elif Yakut, yavruların şu an annelerinin kesesinde yaşadığını ancak mayıs ayının sonuna doğru tamamen keselerden ayrılmalarını beklediklerini söyledi.