Duyan inanamıyor: Adı Fener Soyadı Bahçe!

1984-1985 sezonunda şampiyon olunca o yıl doğan oğluna Fener ismi verildi. Evli ve 3 çocuk babası Fener, takımının formasını üzerinden çıkarmıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Aydın'da Şeref Bahçe, gönülden bağlandığı takımı 1984-1985 sezonunda şampiyon olunca o yıl doğan oğluna Fener ismini verdi. Fener Bahçe de babası gibi sarı-lacivertli takımın sevdalısı oldu.



Fener Bahçe, adı ve soyadıyla da tuttuğu takımla özdeşleşti. Tarımla geçimini sağlayan Bahçe, "İsmimi duyanlar bazen gülüyor, bazen inanmıyorlar" dedi. En büyük hayalinin ise Fenerbahçe maçına gitmek olduğunu söyledi.

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