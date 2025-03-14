Ankara'da duygulandıran olay: Can dostları mezarın başından ayrılmadı!

Hayvansever Ülker Güleryüz, yangında hayatını kaybetti. ‘Bambam’ ve çevrede beslediği 5 köpeği, Volkan Koç sahiplendi. Koç, köpeklerle Güleryüz’ün mezarını ziyaret etti. Can dostları, mezarın başından gitmek istemedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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Ankara Altındağ'daki Gültepe Mahallesi'nde 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz'ün (81) "Bambam" isimli köpeği, 18 Şubat'ta sokak köpeklerini toplayan belediye ekipleri tarafından alındı. Tepki gösteren Güleryüz, belediye görevlilerine engel olmaya çalıştı.



Ancak başarılı olamadı. Yaşlı kadın, aynı akşam oturduğu gecekonduda sobadan çıkan yangında hayata gözlerini kapadı. Güleryüz'ün köpeği Bambam ve çevrede beslediği 5 köpeği, hayvan bakımevi yöneticisi Volkan Koç tarafından sahiplendirildi. Koç, köpekleri Ülker Güleryüz'ün mezarına götürdü.



"GERGİNLİĞİ TAMAMEN BİTTİ"

Bambam, uzun süre mezarın başından ayrılmadı. Volkan Koç, "Kabri görür görmez Bambam'ın suratı gülmeye başladı. Direkt mezara kapandı. Mezarın baş ucundaki tülbenti koklamaya başladı. Bu çevredeki mezarlıkları ziyarete gelen insanların da dikkatini çekti.



İnanılmaz duygu dolu anlar yaşadık. Hepimizi ağlattı. Hayvan direkt olarak hissetti, ciddi bir iletişim kurdular. O gerginlik tamamen bitti. Biz dokunmadık bile mezarının başına kendi yattı. Orada hepimizi gerçekten kahretti" diye konuştu. Volkan Koç, "Bambam, direk Güleryüz'ün mezarına kapandı. Hepimizi ağlattı" dedi. Ülker Güleryüz'ün emanetlerine ayırmadan bakacağını söyledi.

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