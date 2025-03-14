ABD'de kız arkadaşını katleden Türk günlerce cesetle uyudu!

24 yaşındaki Serkan Akçılad, kız arkadaşı Şilan Tut’u 12 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız, hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Serkan Akçılad, kız arkadaşı Şilan Tut'u 12 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç kız, hayatını kaybetti.



Zanlı, cinayetin ardından genç kızın cansız bedenini 20 gün boyunca dairesinde sakladı. Marketten aldığı temizlik malzemeleriyle de kan lekelerini temizledi. Zanlı, mahkemeye çıkarıldı. Verdiği ifadelerde kız arkadaşını öldürdüğünü reddetti. Günlerce kız arkadaşının bedeninin yanında yattığını iddia eden Akçılad, kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

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