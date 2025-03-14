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TV YAYIN AKIŞI 14 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

14 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (14 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 14 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Zembilli" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 14 Mart Cuma günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Zembilli

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D: Arka Sokaklar

STAR TV: Yalı Çapkını

SHOW TV: Kızılcık Şerbeti

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

14 MART ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

14 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.30 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
00.15 Vefa Sultan
01.25 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.15 Sahur Bereketi

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

14 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

14 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

14 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu