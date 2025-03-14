TV YAYIN AKIŞI 14 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı
14 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (14 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Zembilli" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Bir Zamanlar İstanbul" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 14 Mart Cuma günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Zembilli
TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul
KANAL D: Arka Sokaklar
STAR TV: Yalı Çapkını
SHOW TV: Kızılcık Şerbeti
14 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur