Uşak'ta yaşlı adam büyü yaptığını düşündüğü komşularına ateş açtı!

Uşak'ta komşularının büyü yaptığını düşünen 89 yaşındaki Mehmet I., Sait G. (71) ve Fatma Y.'yi (61) öldürdü, Mustafa Y.'yi de yaraladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025

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Uşak'ta Mehmet I. (89), av tüfeğiyle komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y.'yi (61) öldürdü, Mustafa Y.'yi de yaraladı. Zanlı, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kendine gelince "Komşularım bana büyü yaptı. Bu yüzden kimse bana saygı duymuyor" dedi. Tutuklandı.

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