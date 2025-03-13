Kanlı Ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? Koç, Boğa, Yay, Başak, Akrep, Aslan burcuna etkileri!
Bu gece gökyüzüne bakacak olanlar Dünya'nın uydusunun kızıl bir renge büründüğüne tanık olacaklar. Bu özel doğa olayı son yıllarda yaşanan en etkileyici Ay tutulmalarından biri olacak. Ay’ın “kanlı” hale gelmesi tam Ay tutulması sırasında güneş ışığının atmosferde kırılması ve Ay’a kırmızı bir renk vermesiyle gerçekleşiyor.
2025 yılının İlk Tam Ay Tutulması başlamaya hazırlanıyor. Gökyüzünde büyük bir değişim yaşanacak ve bu tutulma astrolojiye göre pek çok burcu etkileyecek.
🌌 2025 YILININ İLK AY TUTULMASI NE ZAMAN?
AY TUTULMASI NE ZAMAN, NERELERDE GÖRÜLECEK?
Tam Ay tutulması, 13 Mart ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında gece boyunca gerçekleşecek. Kuzey ve Güney Amerika'daki gözlemciler en iyi görüntüye sahip olacakken, Batı Avrupa'daki bazı bölgeler ay batmadan önce tutulmanın tam evresini (totalite) kısmen görebilecek. Ancak Türkiye, bu tutulmayı doğrudan gözlemleyemeyecek.
🌟 AY TUTULMASI NELERİ ETKİLEYECEK?
Bu tutulma, astrolojik olarak kariyer, sağlık, ilişkiler ve finansal durum üzerinde etkili olacak. Özellikle Başak, Aslan, İkizler ve Balık burçları bu tutulmadan yoğun olarak etkilenecek. Değişim ve dönüşümlere hazır olun!
🌌 2025 YILININ DİĞER TUTULMA TARİHLERİ
Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerine dikkat! İşte bu yıl yaşanacak diğer tutulmalar:
14 Mart 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 06:57)
29 Mart 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 11:50)
7 Eylül 2025 - Tam Ay Tutulması (Saat: 21:08)
21 Eylül 2025 - Kısmi Güneş Tutulması (Saat: 22:53)