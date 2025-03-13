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İstanbul'da hayatını kaybeden motorcu kusurlu bulundu acılı aile isyan etti!

Mustafa Karaboğa (17), sokakta motosikletiyle ilerlediği sırada Ayhan B.’nin (49) kullandığı kamyonetin yanından geçmek isterken aracın altında kalarak ezildi.

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İstanbul’da hayatını kaybeden motorcu kusurlu bulundu acılı aile isyan etti!

İstanbul Kağıthane'de Mustafa Karaboğa (17), sokakta motosikletiyle ilerlediği sırada Ayhan B.'nin (49) kullandığı kamyonetin yanından geçmek istedi. Ancak aracın altında kalarak ezildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaboğa ise 'Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek' maddesinden asli kusurlu bulundu. Gözaltına alınan B. serbest bırakıldı. Karaboğa ailesi, karara isyan etti.

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