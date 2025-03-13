takvim-logo

TV YAYIN AKIŞI 13 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (13 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
TV YAYIN AKIŞI 13 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Vefa Sultan Özel" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 13 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Başka Bir Gün

TRT 1: Vefa Sultan Özel

KANAL D: İnci Taneleri

STAR TV: Öyle Olsun (film)

SHOW TV: Siyah Kalp

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

13 MART ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

18:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 - atv Ana Haber

20:00 - Başka Bir Gün

00:20 - Zembilli

03:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

13 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Bir Zamanlar İstanbul

15:45 - Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 - Ramazan Sevinci

19:30 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Vefa Sultan Özel

22:15 - Maç Önü

23:00 - Rangers-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Son 16 Karşılaşması

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

13 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 - Kavak Yelleri

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü (Tekrar)

12:30 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

13 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Güncel - Canlı: Güne Başlarken

09:45 - Yayında - Güncel - Canlı: Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Güncel - Canlı: Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Güncel - Yeni Bölüm: Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 - Yerli Dizi - Tekrar: Kiralık Aşk

19:00 - Haber - Canlı: Star Haber

20:00 - Yerli Film: Öyle Olsun

22:00 - Yerli Film: Nalan

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

13 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Canlı: Bu Sabah

10:00 - Tekrar: Siyah Kalp (Canlı İzle)

12:30 - Yeni Bölüm: Gelin Evi

15:00 - Canlı: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Canlı: Show Ana Haber (İzle)

20:00 - Yeni Bölüm: Siyah Kalp