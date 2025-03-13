TV YAYIN AKIŞI 13 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 08:40

Bu akşam Atv'de "Başka Bir Gün" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Vefa Sultan Özel" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 13 Mart Perşembe günü televizyonda ne var?