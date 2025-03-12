İzmir'de eski sevgilisi tarafından katledilen Fatma'nın yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı!

Olcay G, eski sevgilisi Fatma Kara’yı darp etti. Hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak süre bitince konuşma bahanesiyle buluştuğu kadını sokak ortasında döverek katletti. Katil zanlısı, polis ekiipleri tarafından gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 00:00

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Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son örneği dün saat 01.30 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Fatma Kara ile 34 yaşındaki eski sevgilisi Olcay G. konuşmaya karar verdi. Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta bir araya gelen Kara ile G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Olay büyüyünce yerini kavgaya bıraktı.



BAŞINI VURA VURA

Olcay G, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



KARARI TAKMADI

Polis ekipleri, katil zanlısını gözaltına aldı. Olcay G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü belirtildi.



Kara'nın 8 yıl önce İzmir'de karşı komşuları tarafından öldürülen 10 yaşındaki Ceylin Atik cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım dikkat çekti: İzmir'de deprem olmadı. Toprak küçük Ceylin'i nasıl kabul edeyim diye titredi.

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