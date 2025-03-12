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Antalya'daki korkunç cinayetin perde arkası yıllar sonra ortaya çıktı: Define aradılar sonra işkence ettiler!

Antalya'da başı kesilmiş halde ve 12 dişi eksik olarak cesedine ulaşılan Umut Can Arslan’ın ormanlık alanda define ararken aralarında anlaşmazlığa düştüğü şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Antalya’daki korkunç cinayetin perde arkası yıllar sonra ortaya çıktı: Define aradılar sonra işkence ettiler!

Antalya'da kayıp 19 yaşındaki Umut Can Arslan'ın cesedine 4 yıl önce başı gövdesinden ayrı, 12 dişi eksik halde ulaşıldı. Arslan'ın ormanlık alanda define ararken aralarında anlaşmazlığa düştüğü şahıslar tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eski Varsak Belediye Başkanı H.A.'nın da aralarında olduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. 4'ü 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm, 35 adet 7,65 mm fişek, 2 adet flash bellek ele geçirildi.

Antalyadaki Kesik baş cinayetinde sır perdesi 4 yıl sonra aralandı! Önce beraber define aradılar sonra işkence edip öldürdülerAntalyadaki Kesik baş cinayetinde sır perdesi 4 yıl sonra aralandı! Önce beraber define aradılar sonra işkence edip öldürdüler
Antalya'daki 'Kesik baş' cinayetinde sır perdesi 4 yıl sonra aralandı! Önce beraber define aradılar sonra işkence edip öldürdüler
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