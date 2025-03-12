TV YAYIN AKIŞI 12 MART! Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 08:40

Bu akşam Atv'de "Kuruluş Osman" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 12 Mart Çarşamba günü televizyonda ne var?