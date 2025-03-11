Samsun'da katledilen Eren ve Emre için ilk duruşma görüldü!

15 Temmuz 2024 günü Eren Kılıç ve ağabeyi Emre Kılıç'ı silahla katleden İbrahim Ay hakkında müebbet hapis cezası istendi. Ay, ilk duruşmada 'Kendimi korumak için ateş ettim' dedi.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Samsun'da muhtarlık seçimleri nedeniyle başlayan ve husumete dönüşen olayda 15 Temmuz 2024 günü Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç (31) silahla katledildi.



Tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen İbrahim Ay, ilk duruşmada "Kendimi korumak için ateş ettim" dedi.



Acılı anne Saliha Kılıç, "Oğullarıma pusu kurup öldürdüler. Ekmeğimi yiyen evimde kalanlar yaptı. Ana yüreğim dayanmıyor. En ağır cezayı alsın" diye konuştu. Baba Ertuğrul Kılıç ise üzüntüden kansere yakalandı.

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