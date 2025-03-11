REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi ve Survivor yayınlandı. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte sonuçlar…
10 Mart Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki 10 reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…
10 MART REYTİNG SONUÇLARI
10 Mart 2025 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle sıralandı:
Total kategorisinde
Uzak Şehir - Kanal D
Uzak Şehir (Özet) - Kanal D
Esra Erol'da - ATV
Kızıl Goncalar - NOW
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - ATV
Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - NOW
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Survivor - TV8
ATV Ana Haber - ATV
Kanal D Ana Haber - Kanal D
AB kategorisinde,
Uzak Şehir - Kanal D
Uzak Şehir (Özet) - Kanal D
Kızıl Goncalar - NOW
Esra Erol'da - ATV
Kızıl Goncalar (Özet) - NOW
Kanal D Ana Haber - Kanal D
Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
Survivor - TV8
Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - NOW
Show Ana Haber - Show TV
BU AKŞAM (11 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
📺 ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
📺 TRT 1: İddiaların Aksine
📺 KANAL D: Şirinler 2 (film)
📺 STAR TV: Kral Kaybederse
📺 SHOW TV: Bahar
📺 TV8: Survivor