REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 12:41

10 Mart Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki 10 reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…