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REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi ve Survivor yayınlandı. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte sonuçlar…

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REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

10 Mart Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında izlenme oranları elde etti. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluşurken sıralamalar da belli oldu. Peki 10 reyting sonuçları nedir? İşte zirvenin sahibi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

10 MART REYTİNG SONUÇLARI

10 Mart 2025 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle sıralandı:

Total kategorisinde

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Esra Erol'da - ATV

Kızıl Goncalar - NOW

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar - ATV

Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - NOW

Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

Survivor - TV8

ATV Ana Haber - ATV

Kanal D Ana Haber - Kanal D

AB kategorisinde,

Uzak Şehir - Kanal D

Uzak Şehir (Özet) - Kanal D

Kızıl Goncalar - NOW

Esra Erol'da - ATV

Kızıl Goncalar (Özet) - NOW

Kanal D Ana Haber - Kanal D

Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV

Survivor - TV8

Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - NOW

Show Ana Haber - Show TV

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM (11 MART) HANGİ DİZİLER VAR?

📺 ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

📺 TRT 1: İddiaların Aksine

📺 KANAL D: Şirinler 2 (film)

📺 STAR TV: Kral Kaybederse

📺 SHOW TV: Bahar

📺 TV8: Survivor