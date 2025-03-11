Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşiyor mu? 2025 yılı bayram tatili kaç gün sürecek?
Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar için tatil süresinin nasıl şekilleneceği büyük önem taşıyor.
Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca vatandaş 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını ve hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Bu yıl bayram tatili okullardaki ara tatil dönemi ile çakışıyor.
2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Bayramın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Bayramın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürüyor. Arefe günü (29 Mart Cumartesi) öğleden sonra tatil sayıldığı için çalışanlar için toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor. Ancak, kamu çalışanları için hükümetin tatili hafta içine uzatıp uzatmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.