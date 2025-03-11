Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşiyor mu? 2025 yılı bayram tatili kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 11:03

Ramazan ayının ilk haftası geride kalırken, milyonlarca vatandaş 2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını ve hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. Bu yıl bayram tatili okullardaki ara tatil dönemi ile çakışıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 2025 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde:

(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?

Resmi olarak Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürüyor. Arefe günü (29 Mart Cumartesi) öğleden sonra tatil sayıldığı için çalışanlar için toplam tatil süresi 3,5 gün olarak hesaplanıyor. Ancak, kamu çalışanları için hükümetin tatili hafta içine uzatıp uzatmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.