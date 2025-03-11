Mardin'de nefes alamayan Emani bebek ameliyat oldu!

Mardin'de 3 aylık bebeklerinin nefes alamadığını fark eden çift, kızını Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Burun kanallarının kapalı olduğu öğrenilen Emani bebek, hastanede yapılan 1 saat 15 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Mardin'de yaşayan Suriyeli Kevkeb ailesinin 3 ay önce Emani Kevkeb isimli kız çocukları dünyaya geldi. Ancak bir süre çocuklarının nefes alamadığını fark eden çift, kızını Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.



Çocuğun burun kanallarının kapalı olduğu görüldü. 2 ay yoğun bakımda tedavi gören Emani bebek, hastanede yapılan 1 saat 15 dakikalık ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Mehmet Akdağ, "3 yılda, 5 yılda bir tane bulabileceğiniz bir hasta" dedi.

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