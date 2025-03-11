Lüksemburg Prensi ender rastlanan hastalığa yakalandı!

22 yaşındaki Lüksemburg Prensi Frederik, nadir rastlanan POLG hastalığına yenik düştü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Lüksemburg Prensi Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti. Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik, 'POLG' olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele ediyordu. 8 yıl önce bu amansız hastalığa yakalanan Frederik için ailesi 40 ülkedeki araştırmacılara para yağdırmıştı.



'POLG'un çaresinin bulunması için araştırmacılara 50 milyon dolarlık ödenek çıkartan aile, mutlu haberi bir türlü alamadı. Vücut hücrelerini etkileyen, enerji kaybetmelerine neden olan ve beyin, sinirler, karaciğer, bağırsaklar, kaslar ve gözler de dahil olmak üzere birçok organın ilerleyici başarısızlığına yol açan genetik bir hastalık olan POLG'a bir çare bulunamadı.

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