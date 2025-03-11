Konteyner kentte çocuklar için Ramazan etkinlikleri sürüyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi, TIR Sahne ile konteyner kentlerde etkinlikler düzenliyor. Rönesans Konteyner Kent'te düzenlenen TIR Sahne etkinlikleriyle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen "2025 Ramazan Etkinlikleri" devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte aynı zamanda umudu çoğaltmak ve unutulmaz bir Ramazan heyecanını yaşayıp yaşatmak için TIR Sahne ile konteyner kentlerde buluşmalar düzenliyor.



Rönesans Konteyner Kent'te düzenlenen TIR Sahne etkinlikleriyle çocuklar yoğun ilgi gösterdiler ve doyasıya eğlendi.

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