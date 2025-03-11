Hastaya şifa duası: Tesirli şifa ayetleri... Çok hasta olan birine okunacak dua hangisi?
Hastalıklarla mücadele edenler için manevi destek büyük önem taşır. İslam inancına göre, Yüce Allah'ın (c.c.) Şafi ismiyle şifa dilemek, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklara karşı tesirlidir. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şifa duası başta olmak üzere, birçok ayet ve sure, hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili duaları kapsamaktadır. Bu dualar, hastaların umutlarını yeşertirken, manevi bir güç kaynağı olarak da önemli bir rol oynamaktadır. İşte, hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili dualar ve ayetler:
Hastalıklara şifa bulmak için okunabilecek en etkili dualar, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) şifa duası başta olmak üzere, birçok ayet ve sureyi kapsamaktadır. İslam inancına göre, Yüce Allah'ın (c.c.) Şafi ismiyle hastalara şifa dilemek, hem bedensel hem de ruhsal hastalıklara karşı tesirlidir. Bu anlamda, Şifa Duası hem Arapça yazılışı hem de Türkçe okunuşuyla sıkça tekrarlanarak sağlığa kavuşulmasına vesile olabilir. İşte hastalıkta okunacak en etkili şifa duaları ve ayetler...
Peygamber Efendimizin Şifa Duası
Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:
Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.
ŞİFA DUASI OKUNUŞU
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) torunları hastalandığında bu duayı okumuş, hastalar için de bu şekilde dua edilmesini tavsiye etmiştir;
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin.
Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur.
Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın"
(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)