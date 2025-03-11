Bursa'da baba-oğul aynı kalbe dokunuyorlar!

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile geçen yıl asistan doktor olan oğlu Tarık Eren Kaya, aynı bölümde görev yapıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 00:00

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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem Kaya'nın oğlu Tarık Eren Kaya, babasının görev yaptığı BUÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı.



Aynı yerde görev yapan baba-oğul örneklerinin çok olduğunu belirten Prof. Kaya, "Bana göre aynı klinikte çalışmamızın hiçbir sakıncası yok. Bundan gurur duyuyorum. Bütün asistanlarım benim çocuklarım. Hiçbirini ayırmıyorum. Onlara eşit davranmaya çalışıyorum. Zaten bu eğitim programına her kim girerse" dedi.



"YOĞUN AMA MEMNUNUM"

Dr. Tarık Eren Kaya ise "Gerçekten yoğun, meşakkatli bir süreç. İlk başlarda babamla aynı klinikte çalışmanın zor olacağını düşünüyordum. Hedeflerim arasında organ nakil biliminde gelişmek, bu alana kendimi adamak vardı" diye konuştu. Kaya ailesi, birlikte cisit'e çıkıyor, teşhis koyuyor, tedavi ediyorlar.

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