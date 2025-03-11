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11 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

11 Mart Salı günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (11 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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11 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "İddiaların Aksine" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 11 Mart Salı günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)

TRT 1: İddiaların Aksine

KANAL D: Şirinler 2 (film)

STAR TV: Kral Kaybederse

SHOW TV: Bahar

TV8: Survivor

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

11 MART ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Kardelenler

03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

11 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:55 Mesnevi'den Hikayeler

07:15 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir...

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

18:00 Ramazan Sevinci

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

11 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Piyasa

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:15 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:13 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler 2

22:15 300 Spartalı

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

11 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Güzel Köylü

04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

11 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Deha

04:15 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar