11 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
11 Mart Salı günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (11 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Bir Gece Masalı" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "İddiaların Aksine" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 11 Mart Salı günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı (yeni bölüm)
TRT 1: İddiaların Aksine
KANAL D: Şirinler 2 (film)
STAR TV: Kral Kaybederse
SHOW TV: Bahar
TV8: Survivor
11 MART ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Kardelenler
03:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
11 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Mesnevi'den Hikayeler
07:15 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Ömür Akkor İle Bir...
14:45 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
18:00 Ramazan Sevinci
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine