Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 yılı Kadir Gecesi ayın kaçına denk geliyor?
Ramazan ayının manevi doruk noktalarından biri olan Kadir Gecesi milyonlarca Müslüman için büyük bir anlam taşıyor. Kur'an-ı Kerim’de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen bu mübarek gece duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki 2025 yılında Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte merak edilen tarihler.
Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gece, dualar ve ibadetlerle manevi huzur içinde geçirilecek.
Kadir Gecesi'nin Önemi
Kadir Gecesi, İslam inancına göre insanlığa rehberlik eden Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kadir Suresi'nde bu geceyle ilgili olarak "Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır" (Kadir, 97:3) buyrulmuştur. Bu nedenle Müslümanlar bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için ibadetlerini artırır ve dua ederler.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesine denk geliyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen bu kutlu zaman dilimi, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla ihya edilecek.