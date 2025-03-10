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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 yılı Kadir Gecesi ayın kaçına denk geliyor?

Ramazan ayının manevi doruk noktalarından biri olan Kadir Gecesi milyonlarca Müslüman için büyük bir anlam taşıyor. Kur'an-ı Kerim’de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen bu mübarek gece duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki 2025 yılında Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte merak edilen tarihler.

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Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2025 yılı Kadir Gecesi ayın kaçına denk geliyor?

Müslümanlar için en kutsal gecelerden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ve "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gece, dualar ve ibadetlerle manevi huzur içinde geçirilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kadir Gecesi'nin Önemi

Kadir Gecesi, İslam inancına göre insanlığa rehberlik eden Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kadir Suresi'nde bu geceyle ilgili olarak "Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır" (Kadir, 97:3) buyrulmuştur. Bu nedenle Müslümanlar bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için ibadetlerini artırır ve dua ederler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi, 26 Mart 2025 Çarşamba gecesine denk geliyor. Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen bu kutlu zaman dilimi, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla ihya edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kadir Gecesi'nde Yapılacak İbadetler

Bu mübarek gecede ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat olarak görülür. Kadir Gecesi'nde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu geceyi, onu okuyarak ve anlamaya çalışarak geçirmek büyük fazilet taşır.

Tevbe ve İstiğfar Getirmek: Günahlardan arınmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek için bolca istiğfar çekmek tavsiye edilir.

Nafile Namaz Kılmak: İbadetin en güzel şekillerinden biri de namazdır. Nafile namazlar kılınarak geceyi bereketlendirmek mümkündür.

Dua Etmek: Kadir Gecesi, yapılan duaların kabul olunduğuna inanılan bir gecedir. Bu nedenle hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir.

Sadaka Vermek: Yardımlaşmanın ve dayanışmanın ruhunu yaşatmak için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak büyük sevap kazanılmasına vesile olur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kadir Gecesi'nin Tarihi Belirlenişi

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu açıkça belirtilmiştir (Bakara, 2:185). Hadis kaynaklarında ise Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on günü içinde aranması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Özellikle Ramazan'ın 27. gecesi en çok öne çıkan tarih olarak kabul edilmiştir (Müslim, "Ṣıyâm", 205-220).