Geçirdiği talihsiz kaza sonrası felç kalan Enes Boğa sporla hayatını geri kazandı!

Geçirdiği kaza sonrası felç kalan Enes Boğa, hayatını sporla geri aldı. Türkiye şampiyonlukları kazandı. Şimdi gözü Avrupa şampiyonasında.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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Amatör olarak futbolculuk yapan Enes Boğa'nın hayatı 29 Haziran 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Kazada motosiklet sürücüsü arkadaşı hayatını kaybederken, Enes Boğa ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Bir arkadaşının desteğiyle spor salonuna gitmeye başlayan Enes için spor bir yaşam tarzı oldu. Vücut geliştirme sporuna başlayan Boğa, çeşitli şampiyonalara katılarak Türkiye şampiyonluğu ve çeşitli dereceler elde etti.

Boğa, "İlk 2 yıl psikolojimi toplamak için evden dışarıya çıkamadım. Hayata tutunmam gerektiğini anladım. Hayatın nereden vuracağı hiçbir zaman belli olmuyor. Önemli olan hayattaki tutunacak sebepleri görebilmek ve bulabilmek" dedi.

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