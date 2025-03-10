Fedakar anne Hacer Erkan otizmli iki çocuğuna hayatını adadı: Aç kalırım yeter ki çocuklarım tok olsun

İstanbul'da yaşayan Hacer Erkan, biri otizmli diğeri zihinsel engelli ve kanserle mücadele eden iki çocuğu için hayat mücadelesi veriyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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İstanbul'da yaşayan Hacer Erkan, hayatını biri otizmli diğeri zihinsel engelli ve kanserle mücadele eden iki çocuğuna adadı. Doktorların "2-3 ay yaşar" dediği oğlu İbrahim Ethem'in hastalığı, annesinin kararlılığıyla 4. evreden 1. evreye kadar geriledi.

Otizmli oğlu Faruk'un eğitimi için de büyük emek veren ve tüm zorluklara rağmen pes etmeyen fedakâr anne Erkan, "Ben aç kalırım, yeter ki çocuklarım tok olsun. Giymem, onlar giysin. Başlarında beklerim ama yorulmam" diye konuştu.

MEHMET AVŞAR

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