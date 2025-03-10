Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kızın eski sevgilisi kabusu yaşattı

Esenyurt’ta yaşayan Hatice Karaçam bir süre önce tanışıp sevgili olduğu Cem Y. tarafından kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle tehdit, şantaj, küfür ve hakarete uğradı. Şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Cem Y. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Hatice Karaçam (26) bir süre önce tanışıp sevgili olduğu Cem Y. (25) tarafından kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle tehdit, şantaja uğradı.

Evinin kapısı Cem Y. tarafından kırılan Karaçam, boğazı sıkılarak dakikalarca darbedildi. Şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Cem Y. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Olaydan sonra ailesinin yanına taşınan ve yaklaşık 3 aydır tehdit ve şantaja maruz kalan Karaçam ise savcılığa giderek bir kez daha suç duyurusunda bulundu.

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