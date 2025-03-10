Diyarbakır'da vahşet! Merve Nur Yararlık sosyal medya paylaşımı sonrası öldürüldü

Merve Nur Yararlık, Serkan Karaman ile buluştu. Fotoğraf çekip sosyal medyaya koydu. Karaman ile kavgalı olan Bülent Arpacı, kafeyi basıp ikiliyi kurşun yağmuruna tuttu. Merve Nur ölürken, arkadaşı yaralı kurtuldu.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 00:00

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Korkunç olay, dün akşam Diyarbakır'da, meydana geldi. Serkan Karaman (25) ile arkadaşı Bülent Arpacı, telefonda tartışma yaşadı. Ardından Karaman, ortak arkadaşları olan Merve Nur Yararlık (22) ile telefonla görüştü. Kafeye kahve içmeye davet etti.

Karaman, telefonla selfie çekerek sosyal medya hesabından kahve keyfi notuyla paylaştı. Bu paylaşımı gören Bülent Arpacı, iki arkadaşın bulunduğu kafeye gitti. Yüzünü atkı ile saran Arpacı, kafeye peş peşe ateş etti.

Çıkan mermi, Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman'ın ise omzuna isabet edip yaralandı. Genç kız, yakınları tarafından dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Yaralanan Karaman ifadesinde Bülent'le arkadaş olduklarını, tartıştıklarını, akşam bulundukları mekanı sosyal medyada paylaştıktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi. Polis ekipleri, Bülent Arpacı'yı gözaltına aldı.



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