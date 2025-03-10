Aksaray’da kahreden trafik kazası! Düğün hazırlığı yapan Medine hayatını kaybetti
Aksaray’da, Samet Şahin'in kullandığı otomobilin, Ankara kara yolunda önündeki araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada düğün yapmayı planlayan 20 yaşındaki Medine Şahin hayatını kaybetti.
Aksaray'da Samet Şahin'in (23) kullandığı otomobil, Ankara kara yolunun 15. kilometresinde önünde giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile çarptı.
Kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Arif Şahin (20) hastaneye kaldırıldı. jandarma, sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Medine Şahin'in düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Kaan ATALAY