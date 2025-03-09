Sokak ortasında dehşeti yaşadı: Genç kadın darp sonrası yüzünün fotoğrafını paylaştı!

Samsun'un Atakum ilçesinde yolda yürürken S.A.'nın sözlü tacizine uğrayıp, darbedilen Damla Korkmaz, 'Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum' dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 00:00

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Samsun Atakum'da yaşayan Damla Korkmaz (30), yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A. kendisine cevap vermeyen kadına yumruk attı. Yaralı Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alındı.

Damla Korkmaz'ın darp sonucunda elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi. Polis ekipleri, S.A.'yı yakaladı. 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayın ardından Damla Korkmaz, sosyal medya hesabından darp sonrası yüzünün fotoğrafını paylaştı. Korkmaz, "Yüzümün sol tarafında kırıklar oluştu. Ameliyat oldum ve platinler takıldı. Yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Tek isteğim bu süreç boyunca destek olmanız" dedi.

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