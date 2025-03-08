Mardin'de acı olay: 58 yaşındaki fenomen kazada hayatını kaybetti!

Sosyal medyada 'Dünya boştur lo' sözünü söylemesiyle tanınan fenomen İsmail Öztekin, karşıdan karşıya geçerken çarpan cipin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Mardin'de yaşayan İsmail Öztekin (58), sosyal medyada uzandığı sırada aniden kalkıp "Dünya boştur lo" sözünü söylemesiyle tanındı. Birçok şarkı ve videoya ilham verdi. Önceki akşam teravih namazına gitmek üzere evinden çıktı.



Yolun karşısındaki camiye doğru giderken bir cip, kendisine çarptı. Yaralanan Öztekin, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. Cipin sürücüsü, gözaltına alındı.

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