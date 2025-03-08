Lanzarote- Gatwick uçağında "Karate Kid" tartışması!
Lanzarote- Gatwick seferini yapan uçaktan, Karate Kid'i izleyen bir çocuk yüzünden çıkan tartışmanın ardından iki aile atıldı.
Karate Kid'i izleyen bir çocuk yüzünden çıkan tartışmanın ardından iki aile, Lanzarote- Gatwick seferini yapan uçaktan atıldı. Pilot, uçağı acilen Porto'ya yönlendirmek zorunda kaldı.
Beş yaşındaki çocuğun, 2010 yılında çekilen filmin yeniden çevrimini tabletinde izlediği sırada dört sıra önünde oturan bir kadının saldırganlaşarak çocuğa ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.