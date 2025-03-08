Kutsal Emanet Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Hırka-i Şerif Dairesi'nde muhafaza edilen kutsal emanet Hırka-i Şerif, ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif ziyareti, Arife günü ikindi namazı sonrasında dua ile sonlanacak.

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:00

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ziyarete açıldı. 1851 yılından bu yana Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde Hırka-i Şerif Dairesi'nde muhafaza edilen kutsal emaneti, ilk günde yüzlerce vatandaş ziyaret etti.



Hırka- i Şerif, Ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında da Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

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