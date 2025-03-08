Kadir Gecesi hangi güne denk gelir? 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte?

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KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam alimleri, Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirildiği gece olması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu vurgular. Sahabeler, Peygamber Efendimizin Ramazan'ın son 10 günü, özellikle son 7 günü ve 26. gecesinin 27. güne denk gelen gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretlerde bulunduklarını rivayet etmişlerdir.

Ramazan'ın son 10 günü, ibadetlerin yoğunlaşması gereken bir dönemdir ve Kadir Gecesi bu dönemde önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Bu gece, manevi anlamda büyük bir milat sayılır ve duaların kabul olacağına inanılır.