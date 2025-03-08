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Kadir Gecesi hangi güne denk gelir? 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte?

Ramazan ayının manevi zirvesi Kadir Gecesi, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen bu mübarek gece, dua, ibadet ve tövbe ile geçirilmesi gereken özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. 2025 yılında Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği ise merak konusu. İşte, 2025 Kadir Gecesi tarihi ve bu mübarek geceye dair önemli bilgiler.

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Kadir Gecesi hangi güne denk gelir? 2025 Kadir Gecesi hangi tarihte?

İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı ve duaların kabul olduğu mübarek bir gece" olarak kabul ediliyor. Bu gece, Kadir Suresi'nde de yer almaktadır. Kadir Gecesi'nde neler yaşandığına dair pek çok inanç ve ibadet bulunur. Peki 2025 yılı Kadir Gecesi ne zaman? İşte Diyanet'in takvimine göre…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve ilk oruç bu tarihte tutulacak.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU YIL RAMAZAN KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 Ramazan ayının 29 gün süreceğini duyurdu. Bu yıl, Şevval ayının hilali Ramazan'ın 29. akşamında görüleceği için oruç dönemi bu tarihte sona erecek.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

29 Mart 2025 Cumartesi: Arefe

30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı 3. Gün

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılına ait dini günler takvimine göre, Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

İslam alimleri, Kadir Gecesi'nin, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez indirildiği gece olması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu vurgular. Sahabeler, Peygamber Efendimizin Ramazan'ın son 10 günü, özellikle son 7 günü ve 26. gecesinin 27. güne denk gelen gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretlerde bulunduklarını rivayet etmişlerdir.

Ramazan'ın son 10 günü, ibadetlerin yoğunlaşması gereken bir dönemdir ve Kadir Gecesi bu dönemde önemli bir fırsat olarak kabul edilir. Bu gece, manevi anlamda büyük bir milat sayılır ve duaların kabul olacağına inanılır.