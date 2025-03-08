DİYARBAKIR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Diyarbakır iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini açıkladı. Diyarbakır’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini merakla araştırıyor. Teravih namazı ise yatsı namazının ardından kılınacak. Günlük ezan vakitlerini öğrenmek isteyenler, imsakiye takvimi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, Diyarbakır’da sahur saat kaçta başlıyor? İftar ne zaman? İşte 2025 yılı Diyarbakır Ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri…
Diyarbakır'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar saatlerini takip ediyor. Peki, Diyarbakır'da sahur vakti saat kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte Diyarbakır için güncel ezan vakitleri ve Ramazan ayına özel imsak takvimi…
DİYARBAKIR'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:22'dir.
Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir.
DİYARBAKIR'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Diyarbakır'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:20'de gerçekleşecek.
Diyarbakır'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyetlerini edip oruçlarına başlar ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açarlar. İftar saati ve diğer ezan vakitlerini günlük olarak takip etmek için Diyanet'in yayımladığı takvim ve takvim.com.tr üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.