8 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?
8 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (8 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…
Bu akşam Atv'de "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Gönül Dağı" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 8 Mart Cumartesi günü televizyonda ne var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Can Borcu (yeni bölüm)
TRT 1: Gönül Dağı
KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)
STAR TV: Organize İşler
SHOW TV: Güldür Güldür Show
TV8: O Ses Türkiye (yeni bölüm)
8 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Zembilli
13:00 Başka Bir Gün
15:15 Kardelenler
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Kardelenler
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur