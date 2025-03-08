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8 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

8 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (8 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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8 Mart TV Yayın Akışı: Bu akşam hangi dizi, film ve programlar var?

Bu akşam Atv'de "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Gönül Dağı" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 8 Mart Cumartesi günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu (yeni bölüm)

TRT 1: Gönül Dağı

KANAL D: Piyasa (yeni bölüm)

STAR TV: Organize İşler

SHOW TV: Güldür Güldür Show

TV8: O Ses Türkiye (yeni bölüm)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

8 MART ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Başka Bir Gün

15:15 Kardelenler

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

8 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:15 Yedi Numara

09:15 1 Gün Kala

10:00 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:25 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

14:15 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

14:35 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00:15 Vefa Sultan

01:30 Bir Zamanlar İstanbul

03:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:35 Sahur Bereketi

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

8 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

8 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Kral Kaybederse

14:15 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:30 Kral Kaybederse

00:30 Organize İşler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

8 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp