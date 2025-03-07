Türk Kadın doktor Begüm Aydoğan uzayda araştırma yapacak!

4 bin kadın arasından Seçilen South Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi Begüm Aydoğan, tamamı kadınlardan oluşan ekiple uzaya çıkacak. Ay ve Mars’ta kanser, üreme ve gençleşme gibi konuları araştıracak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Aydoğan, yıllarca sağlıklı hayat üzerine çalıştı. ABD'de kadın hastalıkları uzmanı olmayı başardı. NASA'da uzay tıbbı eğitimi aldı. Ve şimdi hayallerini bir adım öteye taşıdı. Virgin Galactic firmasının 2026'da yapacağı uzay seyahati ekibine katıldı. Burada genetik, üreme, hormonlar, yaşlanma ve kanser gibi konularda çalışmalar yapacağını açıkladı. Aydoğan, "Eğer uzayda koloni kurulacaksa kadın sağlığını garanti altına almak en kritik konulardan biri olacak" dedi.

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