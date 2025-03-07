REYTİNG SONUÇLARI 6 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 12:41

6 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Seyirciler tarafından Total ve AB sıralamalarında hangi diziler yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamaya dün akşam yayınlanan Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri dizileri yer aldı. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler…