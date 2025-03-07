REYTİNG SONUÇLARI 6 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri dizileri Total ve AB reyting listelerinde kendilerine yer buldu. Survivor gibi yarışma programları da bu değerlendirmeye dahil edildi. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki 6 Mart reyting sonuçları nedir? İşte birinci olan yapım.
6 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Seyirciler tarafından Total ve AB sıralamalarında hangi diziler yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamaya dün akşam yayınlanan Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri dizileri yer aldı. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler…
6 MART REYTİNG SONUÇLARI
6 Mart 2025 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle sıralandı:
Total kategorisinde,
1) TRT 1 Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması
2) ATV Esra Erol'da
3) NOW Hudutsuz Sevda
4) NOW Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
5) ATV Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
6) KANAL D İnci Taneleri
7) SHOW TV Siyah Kalp
8) ATV - Atv Ana Haber
9) ATV Müge Anlı İle Tatlı Sert
10) TV8 Survivor
AB kategorisinde,
1) Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Maçı - TRT 1
2) İnci Taneleri - KANAL D
3) Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber - NOW
4) UEFA Avrupa Ligi Maç Özel - TRT 1
5) Müge Anlı İle Tatlı Sert - ATV
6) İnci Taneleri (Özet) - KANAL D
7) Esra Erol'da - ATV
8) UEFA Avrupa Ligi Maç Özel - TRT 1
9) Başka Bir Gün - ATV
10) Hudutsuz Sevda - NOW
BU AKŞAM (7 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
📺 ATV: Başka Bir Gün (yeni bölüm)
📺 TRT 1: Fenerbahçe - Rangers maçı (20:45)
📺 KANAL D: İnci Taneleri (yeni bölüm)
📺 STAR TV: Öldür Beni Sevgilim (film)
📺 SHOW TV: Siyah Kalp (yeni bölüm)