İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan aile hekimi işine geri döndü: Mahalleli tepki gösterdi!

Dr. Oğuzcan Hatipoğlu, evinde uyuşturucuyla yakalandı. 6 ay sonra göreve dönünce mahalleli ayaklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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İzmir polisi, ihbar aldı. Aile hekimi Oğuzcan Hatipoğlu'nun lüks dairesine baskın yaptı. Daireden 4.1 gram metamfetamin ve 2 bong aparatı çıktı. 6 ay görevden uzaklaştırılan Hatipoğlu, yeniden göreve başladı.



Tepki gösteren mahalle sakinleri, aile hekiminin görevine son verilmesi için aralarında imza topladı. Buca İlçe Sağlık'a teslim etti. Kaymakamlık da sözleşmenin feshedilmesi için İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri'ne yazı gönderdi. CEYLAN TORLAK

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