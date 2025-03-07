Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den şehide saygısızlık!

PKK'nın yola döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın ailesini ziyarete giden Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, topuklu ayakkabılarını çıkarmayıp yanında getirdiği galoşu giyerek koltuktaki yerini aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 00:00

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Diyarbakır Lice'de 2016'nın şubat ayında PKK'nın yola döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın ailesi, evlat acısını unutamadı. Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, aileyi ziyaret ederek baba Mehmet Zeki Yenier'in acısını paylaştı.



Ancak topuklu ayakkabılarını çıkarmayıp yanında getirdiği galoşu giyerek koltuktaki yerini aldı. Bu görüntü, "Şehidi saygısızlık" olarak yorumlandı. Büyük tepki topladı. CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li kadınları "Evlere topuklu ayakkabılarla girmeyin" diye uyarmıştı.

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