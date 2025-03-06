REYTİNG SONUÇLARI 5 MART 2025 | Total ve AB tablolarında dünün reyting birincisi hangi dizi oldu?
Dün akşam, yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, Leyla Hayat... Aşk... Adalet... ve Sahipsizler dizileri, Total ve AB reyting listelerinde kendilerine yer buldu. Survivor gibi yarışma programları da bu değerlendirmeye dahil edildi. Reyting sıralamaları bu yapımların izlenme oranlarını gözler önüne sererken, sonuçlar izleyicilerin tercihlerine göre şekillendi. Peki 5 Mart reyting sonuçları nedir? İşte birinci olan yapım.
5 Mart 2025 reyting sonuçları açıklandı. Seyirciler tarafından Total ve AB sıralamalarında hangi diziler yer aldığı takip ediliyor. Bu sıralamaya dün akşam yayınlanan Kuruluş Osman, Leyla Hayat... Aşk... Adalet... ve Sahipsizler dizileri yer aldı. Peki reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler…
5 MART REYTİNG SONUÇLARI
5 Mart 2025 Çaşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları şöyle sıralandı:
Total kategorisinde,
1) Sahipsizler STAR TV
2) Kuruluş Osman ATV
3) Esra Erol'da ATV
AB kategorisinde,
1) Kuruluş Osman ATV
2) Leyla Hayat... Aşk... Adalet...
3) Selçuk Tepeli İle Ana Haber
BU AKŞAM (5 MART) HANGİ DİZİLER VAR?
📺 ATV: Başka Bir Gün (yeni bölüm)
📺 TRT 1: Fenerbahçe - Rangers maçı (20:45)
📺 KANAL D: İnci Taneleri (yeni bölüm)
📺 STAR TV: Öldür Beni Sevgilim (film)
📺 SHOW TV: Siyah Kalp (yeni bölüm)